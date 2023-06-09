كوريا تتابع إمكانية حدوث المزيد من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة

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أكد البنك المركزي الكوري على ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام لإمكانية حدوث زيادات إضافية في سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال المستقبل.جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي الكوري صباح اليوم لبحث أوضاع السوق المالية المحلية، برئاسة "لي سُنغ هون" نائب محافظ البنك، حيث استعرض تأثيرات نتائج الاجتماع الدوري الأخير للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الأسواق المالية الدولية والمحلية.وقال "لي" خلال الاجتماع إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تجميد سعر الفائدة لكنه ألمح إلى احتمال رفعها مرة أخرى كما نفى احتمال تخفيضها خلال العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث تقلبات مالية داخل وخارج كوريا حسب المؤشرات التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل. وأكد "لي" على أن البنك المركزي الكوري سيراقب الأوضاع عن كثب استعدادا لحدوث أي تقلبات مالية داخليا أو خارجيا.يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد قرر تجميد سعر الفائدة عند ما بين 5% و5.25% في اجتماعه الأخير الذي عقده على مدار يوميْ الأمس وأول من أمس.