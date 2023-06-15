العجز المالي الكوري يتجاوز 45 تريليون وون

Photo : KBS News

تجاوز العجز المالي لكوريا الجنوبية هذا العام مستوى 45 تريليون وون حتى شهر أبريل الماضي، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، بينما بلغ حجم الدَيْن الوطني 1.07 كوادريليون وون، أي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية الكورية اليوم الخميس، بلغت قيمة الإيرادات الحكومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 211.8 تريليون وون، بانخفاض قدره 34.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووصلت عائدات الضرائب إلى 134 تريليون وون، بانخفاض 33.9 تريليون وون على أساس سنوي، بسبب الركود في سوق الإسكان وانخفاض تحصيل ضرائب الدخل والشركات وضرائب القيمة المضافة.كما انخفضت نفقات الدولة أيضا بمقدار 26.5 تريليون وون، لتصل إلى 240.8 تريليون وون، مع توقف البرامج ذات الصلة بالتعامل مع وباء كورونا.وسجل الميزان المالي المدار عجزا قدره 45.4 تريليون وون ليشكل 78% من توقعات الحكومة السنوية، وهو أكبر من العجز البالغ 38 تريليون وون في العام الماضي.ومن ناحية أخرى، بلغ حجم الدين الوطني الكوري 1.07 كوادريليون وون في أواخر شهر أبريل، بزيادة قدرها 19.1 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.