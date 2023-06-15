؜84% من الكوريين و30% من اليابانيين يعارضون تصريف مياه فوكوشيما

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أظهر استطلاع للرأي أن 8 من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين يعارضون خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة، بينما بلغت النسبة المقابلة في اليابان 3 من بين كل 10 أشخاص.وجاءت هذه النتائج من استطلاع مشترك شمل ألفا من الكوريين الجنوبيين وألفا وسبعة عشر من اليابانيين أجرته صحيفة "هان كوك إيلبو" اليومية الكورية وصحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية، في الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي.وقد أعرب 84% من المشاركين الكوريين في الاستطلاع عن معارضتهم لخطة تصريف المياه التي من المتوقع أن تبدأ هذا الصيف، مقابل 12% أعربوا عن موافقتهم عليها. وفي المقابل، أعرب 30% فقط من المشاركين اليابانيين عن معارضتهم للخطة، بينما أيدها 60%.ومن ناحية أخرى، وصف 43% من الكوريين و45% من اليابانيين العلاقات بين البلدين بأنها "جيدة"، وهي قفزة كبيرة من نسبة 17% في استطلاع مماثل أجري في العام الماضي.وفيما يتعلق بإعلان سيول عن خطتها لتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب من خلال تبرعات من شركات كورية، أبدى 59% من الكوريين تقييما سلبيا، مقابل 57% من اليابانيين نظروا إلى الخطة نظرة إيجابية.