كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية مجهولة الهوية في اتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس.وتقوم سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك نوع الصاروخ والمدى.وقبل الإطلاق مباشرة، نددت كوريا الشمالية في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الدفاع بالتدريبات بالذخيرة الحية التي أجرتها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة.وحذرت كوريا الشمالية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية من أن قواتها "سترد بصرامة" على أي نوع من الأعمال الاستفزازية من قبل "الأعداء".وجاء الاستفزاز الصاروخي الأخير بعد 63 يوما من اختبار الشمال لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواصونغ-18" في 13 أبريل.كما حاولت كوريا الشمالية إطلاق ما زعمت أنه مركبة إطلاق فضائية لأول قمر تجسس عسكري لها في 31 مايو، لكن التجربة باءت بالفشل.