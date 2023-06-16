الحزب المعارض يعين أستاذة في القانون في منصب رئيس لجنة الابتكار

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عين الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس الخميس الأستاذة بكلية القانون بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية "كيم أون كيونغ" رئيسة للجنته الخاصة لتجديد الحزب.وجاء هذا التعيين بعد 10 أيام من استقالة "لي ريه كيونغ" الرئيس الفخري للمجموعة الشعبية التقدمية "الغد"، من المنصب بعد 9 ساعات فقط من تعيينه، في مواجهة انتقادات واسعة بشأن تصريحات كان قد أدلى بها في الماضي.وقال كبير المتحدثين باسم الحزب الديمقراطي "كوان تشيل صونغ" إن الحزب اختار "كيم" لرئاسة اللجنة خلال اجتماع مغلق للمجلس الأعلى للحزب.وقد عملت "كيم" كنائبة أولى لرئيس هيئة الرقابة المالية خلال حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين"، كما عملت أيضا مشرفة على شؤون الحزب في تحالف السياسات الجديدة من أجل الديمقراطية، وهو الحزب السابق للحزب الديمقراطي الذي قاده "مون" في عام 2015.