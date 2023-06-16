توقعات بوصول الطلب على الكهرباء للذروة في الأسبوع الثاني من أغسطس

Photo : YONHAP News

توقعت الحكومة الكورية أنها ستكون قادرة على توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء حتى عندما يصل الطلب إلى ذروته هذا الصيف، بفضل توسيع الإمدادات من محطات الطاقة النووية الجديدة.وأصدرت الحكومة هذا التوقع خلال اجتماع للوزراء المعنيين، عقد برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو" أمس الخميس.وخلال الاجتماع، حددت الحكومة الفترة بين 26 يونيو و15 سبتمبر كفترة تركيز لإدارة العرض والطلب على الكهرباء إدارة مستقرة. وتعد هذه الفترة أطول بمقدار أسبوعين مقارنة بالعام الماضي.وتوقعت وزارة الطاقة أن يبلغ الطلب على الكهرباء هذا الصيف ذروته في حوالي الساعة الخامسة مساء في أيام الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، وأن الحد الأقصى للطلب على الكهرباء سوف يتراوح بين 92.7 و97.8 غيغاواط.وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يشهد الطلب ارتفاعا غير مسبوق هذا الصيف، تعتقد الحكومة أنها ستكون قادرة على توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ قدرة العرض القصوى 106.4 غيغاواط، بزيادة 7.6% عن العام الماضي.وقد شهد المعروض من الكهرباء توسعا بعد بدء تشغيل المفاعل "شين هانول رقم 1" في ديسمبر الماضي، كما سيتم استئناف تشغيل بعض المفاعلات النووية الأخرى هذا الصيف، بعد تعليق تشغيلها بكامل طاقتها لإجراء الصيانة اللازمة.