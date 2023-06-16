كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى مساء أمس الخميس باتجاه البحر الشرقي، موضحة أنها رصدت إطلاق الصاروخين من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ فيما بين الساعة 7:25 والساعة 7:37 مساء.وتقوم سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك نوع الصواريخ ومداها.وقالت الهيئة إنها عززت المراقبة واليقظة استعدادا للمزيد من الاستفزازات، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظان على الاستعداد الدفاعي على أساس التعاون الوثيق.وكانت آخر مرة أطلقت فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا يوم 13 أبريل، عندما اختبرت إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هوا صونغ-18"، كما أطلقت ما زعمت أنه مركبة إطلاق فضائية تحمل أول قمر تجسس عسكري لها يوم 31 مايو، في تجربة باءت بالفشل.