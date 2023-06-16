اليابان تقول إن صاروخين كوريين شماليين سقطا في منطقتها الاقتصادية الخاصة

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قالت وزارة الدفاع اليابانية إن صاروخين باليستيين على الأقل أطلقتهما كوريا الشمالية مساء الخميس يبدو أنهما سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه" ووكالة "كيودو" للأنباء، قالت الحكومة اليابانية إن الصواريخ طارت لمسافة تتراوح بين 850 إلى 900 كيلومتر لمدة 11 دقيقة على ارتفاع أقصى بلغ حوالي 50 كيلومترا، قبل أن تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة اليابانية.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" في مؤتمر صحفي إن الصواريخ الأخيرة "لا علاقة لها" بمحاولة إطلاق القمر الاصطناعي التي أخطرت بيونغ يانغ طوكيو بها في أواخر مايو.وبعد إطلاق الصواريخ مباشرة، أمر رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" حكومته بتقديم المعلومات ذات الصلة للجمهور بسرعة وبدقة، وبالتحقق من سلامة الطائرات والسفن.كما أدان "كيشيدا" عمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعملا من أعمال العنف التي تصعد الاستفزازات ضد المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بيونغ يانغ.وكانت آخر مرة سقط فيها صاروخ كوري شمالي داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان في 18 فبراير.