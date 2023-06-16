سيول وواشنطن وطوكيو تدين إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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أدان كبار مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية قصيرة المدى أمس الخميس، وأكدوا أنه انتهاك واضح للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي بيان مشترك، قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشو تيه يونغ" ونظيره الأمريكي "جيك سوليفان" والياباني "أكيبا تاكيو" إن عمليات الإطلاق توضح التهديد الذي تشكله برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير القانونية على المنطقة والسلام الدولي والأمن والنظام العالمي لعدم الانتشار.وقال المستشارون الأمنيون أيضا إن الإطلاق الصاروخي أمس الخميس يشير إلى ضرورة قيام جميع الدول بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تهدف إلى منع كوريا الشمالية من الحصول على التقنيات والمواد اللازمة لارتكاب مثل تلك الاستفزازات.وقال البيان إن الولايات المتحدة تؤكد بشكل لا لبس فيه على التزاماتها الأمنية الصارمة تجاه كل من اليابان وكوريا الجنوبية. وقال أيضا إن المستشارين الأمنيين الثلاثة عقدوا اجتماعا في طوكيو أمس الخميس ناقشوا فيه سبل تعزيز التعاون الثلاثي، بما في ذلك التنسيق المتكامل للرد على التهديدات التي تشكلها الأعمال العدائية من قبل بيونغ يانغ.وجاء البيان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة سونان في بيونغ يانغ بين الساعة 7:25 مساء والساعة 7:37 مساء.