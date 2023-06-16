واشنطن تصنف كوريا الجنوبية في المستوى الثاني في تقرير الاتجار بالبشر

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صنفت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية كدولة من الدرجة الثانية في تقريرها السنوي عن الاتّجار بالبشر للعام الثاني على التوالي.وفي "تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023" الذي صدر أمس الخميس، وضعت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الجنوبية بين دول المستوى الثاني إلى جانب اليابان وسويسرا ونيوزيلندا، مشيرة إلى الجهود "غير الكافية" لمنع الجرائم ذات الصلة وحماية الضحايا.وقال التقرير السنوي إن كوريا الجنوبية من بين الدول التي أخفقت في تلبية الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك.وقد تم تصنيف كوريا الجنوبية كدولة من المستوى الثالث، وهو الأقل على المقياس، في الإصدار الأول من التقرير الذي صدر في عام 2001، ولكن تمت ترقيتها إلى المستوى الأول في العام التالي وحافظت على هذا التصنيف حتى العام الماضي، عندما تم تخفيض تصنيفها إلى المستوى الثاني لأول مرة منذ عقدين.وفي الوقت نفسه، ظلت كوريا الشمالية في المرتبة الثالثة على القائمة للعام الحادي والعشرين على التوالي، إلى جانب 23 دولة أخرى، منها الصين وروسيا.