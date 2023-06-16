درجات الحرارة العالمية تسجل أرقاما قياسية في الارتفاع

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توقع تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أمس الخميس أن يكون هذا العام أحّر عام على الإطلاق، بسبب تسجيل متوسط درجات الحرارة العالمية في بدايات شهر يونيو رقما قياسيا في الارتفاع.ونقل التقرير عن خدمة "كوبرنيكوس" الأوربية المتخصصة في رصد تغيرات المناخ قولها إن العالم شهد في بدايات شهر يونيو الجاري ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وأن متوسط درجات الحرارة العالمية في الفترة المذكورة كان أعلى بمقدار درجة مئوية واحدة مقارنة بشهر يونيو من عام 1979.وقالت خدمة "كوبرنيكوس" أيضا إن متوسط درجات الحرارة العالمية في بدايات يونيو الجاري شهد ارتفاعا بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.وقد تم وضع هدف تجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن معدلات ما قبل الثورة الصناعية في مؤتمر اتفاق باريس الذي عقد في عام 2015.وكان الخبراء قد حذروا من احتمال تعرض النظام البيئي في الكرة الأرضية لأضرار، مثل الفيضانات والجفاف والإفراط في الحرارة والبرودة وحرائق الغابات، إذا لم يتحقق ذلك الهدف.كما أعرب علماء الأرصاد الجوية عن قلقهم من احتمال أن يكون هذا العام أكثر الأعوام حرارة، محطما الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2016.