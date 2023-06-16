غواصة أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخين

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الغواصة "ميتشيغان" الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية قد رست في ميناء بوسان الكوري في الساعة العاشرة من صباح اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر من عام 2017.جاء ذلك في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى أمس.وصرح الأدميرال "كيم ميونغ سو" قائد العمليات في القوات البحرية الكورية الجنوبية بأن زيارة الغواصة الأمريكية لكوريا تأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين في شهر أبريل الماضي حول انتظام نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في كوريا.وقال الأدميرال "كيم" إن هذه الزيارة تدل على متانة التحالف بين سيول وواشنطن، والذي يهدف إلى تحقيق السلام من خلال القوة.ويبلغ طول الغواصة الأمريكية 170.2 متر، وعرضها 12.8 متر، وزنها 18 ألف طن.وتحمل الغواصة على متنها أكثر من 150 من صواريخ الكروز "توماهوك" التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر.وقالت وزارة الدفاع إن القوات البحرية الكورية والأمريكية ستجري تدريبات مشتركة لتعزيز القدرة القتالية الخاصة المضادة لتهديدات كوريا الشمالية، بمناسبة زيارة الغواصة الكورية لكوريا الجنوبية.