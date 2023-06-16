إقامة مهرجان فرقة بي تي إس في سيول بمشاركة حشد كبير من الجمهور

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من المقرر أن يصل مهرجان فرقة بي تي إس الذي يحتفي بالذكرى العاشرة لترسيم الفرقة، إلى ذروته بالفعاليات التي ستقام غدا السبت في أرجاء مختلفة من منطقة يوئيدو في سيول.ومن المتوقع أن يتجمع أكثر من 700 ألف من الجمهور للمشاركة في الفعاليات، وقد بدأت الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المتجمعين.وتقام حاليا أنواع مختلفة من فعاليات مهرجان "فرقة بي تي إس" في أنحاء مختلفة من سيول، منها جزيرة "سيه بيت" العائمة في نهر الهان، وبرج "إن تاور" في جبل "نام".وسيشارك المطرب "آر إم" عضو فرقة "بي تي إس" في فعاليات المهرجان في يوئيدو للتواصل مع معجبي الفرقة، وسيقام معرض للأزياء التي ارتداها أعضاء الفرقة في حفلاتهم الغنائية.كما ستقام فقرة للألعاب النارية من الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد ولمدة 30 دقيقة، مصحوبة بأغاني الفرقة.وسيتم نشر حوالي 800 من حراس الأمن والشرطة في الأماكن التي ستقام فيها الفعاليات، لحماية سلامة المتجمعين.