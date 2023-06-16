الإعلان عن الإشعار التشريعي بتعديل قانون تحصيل رسوم تلفزيون كي بي إس

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أعلنت لجنة الاتصالات الكورية اليوم الجمعة عن الإشعار التشريعي بتعديل القانون الخاص بتحصيل رسوم ترخيص تلفزيون كي بي إس بشكل منفصل عن فواتير الكهرباء.وبموجب هذا الإعلان، سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعين من قانون الإذاعة الحالي، والتي تنص على أنه يمكن للجهة المعنية تحصيل رسوم ترخيص التلفزيون عن طريق الإخطار ذي الصلة بأعمالها الخاصة، ليتم من خلاله منع الجهة المعنية من هذا النوع من الإخطار، أي انه سيتم فصل تحصيل رسوم ترخيص التلفزيون عن فواتير الكهرباء.وكانت لجنة الاتصالات قد قررت أول من أمس الأربعاء البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون.وجاء الإعلان عن الإشعار التشريعي بعد 9 أيام من أن توصية المكتب الرئاسي بتحصيل رسوم ترخيص التلفزيون بشكل منفصل عن فواتير الكهرباء.