كوريا الأولى عالميا من حيث نسبة الشيخوخة في عام 2070

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من المتوقع أن تكون كوريا الجنوبية الأولى من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الشيخوخة في المجتمع بعد 50 عاما، حيث من المرجح أن تصل حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما من إجمالي عدد سكان كوريا، إلى أكثر من 30%.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، من المتوقع أن تبلغ حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، من إجمالي عدد سكان كوريا 18.4% هذا العام، منها 7.7% من الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.ومن المتوقع أن تشهد حصة الذين تتجاوز أعمارهم 75عاما من إجمالي عدد سكان كوريا زيادة مستمرة، لتصل إلى 16% في عام 2037، ثم إلى 30.7% في عام 2070، بعد أن تسجل وتيرة شيخوخة السكان في كوريا أسرع مما سيكون عليه في الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وتوقع التقرير أن تصل حصة الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما إلى 31.9% في عام 2037، ثم إلى 46.4% في عام 2070.