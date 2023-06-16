سيول تستمر في حظر استيراد المنتجات البحرية من فوكوشيما اليابانية

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قال نائب وزير الثروة السمكية الكوري "سونغ سانغ كون" إن الحكومة الكورية لن ترفع الحظر المفروض على استيراد المنتجات البحرية من 8 محافظات يابانية قريبة من محطة فوكوشيما النووية إلى أن تتم إثبات سلامتها، وذلك حتى ولو تم إثبات سلامة المياه الملوثة المصروفة من المحطة.وأضاف "سونغ" في موجز صحفي اليوم الجمعة أن الحكومة لن تدرس رفع الحظر إلى أن تتم الإثبات علميا أن منطقة فوكوشيما آمنة من التلوث الإشعاعي، حتى يشعر الشعب الكوري بالأمان.وأكد أن حظر استيراد المنتجات البحرية من 8 محافظات يابانية قريبة من محطة فوكوشيما يعد قضية تختلف تماما عن قضية تصريف المياه الملوثة.وقد أفاد تقرير إعلامي ياباني أنه تم اكتشاف 180 مرة من المستوي المسموح به كم مادة السيزيوم في الأسماك التي تم اصطيادها قبال سواحل فوكوشيما اليابانية.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية قد حظرت استيراد جميع المنتجات البحرية من 8 محافظات يابانية، منها محافظة فوكوشيما، منذ شهر سبتمبر من عام 2013.