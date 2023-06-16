عدد شواحن المركبات الكهربائية في كوريا الجنوبية يتجاوز 240 ألفا

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تجاوز عدد أجهزة شحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية 240 ألفا.ونقلا عن بيانات مقدمة من وزارتي البيئة والأراضي، قال النائب "باك سانغ هوك" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس الأحد إن عدد أجهزة الشحن الكهربائية المركبة في جميع أنحاء كوريا قد وصل إلى 240 ألفا و695 حتى نهاية مايو الماضي.ووفقا للبيانات، شكلت أجهزة الشحن السريع 10.6% فقط، بمقدار 25 ألفا و548 من الإجمالي. ونظرا لأن بعض محطات شحن المركبات الكهربائية التي تحتفظ بها المؤسسات الخاصة غير مسجلة لدى السلطات، فقد يكون العدد الحقيقي لمحطات شحن المركبات الكهربائية أكبر مما تشير إليه البيانات.وقد زاد عدد أجهزة الشحن الكهربائية في كوريا بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة، بعدما كان 330 فقط في عام 2015. وحسب المناطق، سجلت مقاطعة كيونغ كي أكبر عدد بمقدار 60 ألفا 873، وتلتها مدينة سيول بـ42 ألفا 619، ثم مدينة بوسان بـ13 ألفا و370.