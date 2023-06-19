الرئيس الكوري يزور فرنسا وفيتنام بدءا من اليوم الاثنين

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" كوريا اليوم الاثنين في جولة تستغرق ستة أيام وتشمل كلا من فرنسا وفيتنام لمناقشة تعزيز التعاون مع البلدين وكذلك لتعزيز مساعي مدينة بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري اليوم، سيحضر الرئيس يون اجتماعات الجمعية العامة الـ172 للمكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة الإدارية للمعارض عالميا، في العاصمة الفرنسية باريس غدا الثلاثاء، حيث يلقي خطابا باللغة الإنغليزية للترويج لمساعي بوسان. وفي وقت لاحق من يوم الغد، سيعقد الرئيس الكوري مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في قصر الإيليزيه، بينما سيقضي بقية وقته في فرنسا في لقاء مع الكوريين هناك، كما سيحضر مجموعة من الاجتماعات حول التعاون بين كوريا وفرنسا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.واعتبارا من يوم الخميس، سيتوجه الرئيس يون إلى فيتنام في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين الفيتناميين، كما سيعقد قمة مع الرئيس "فوفان ثونغ" يوم الجمعة. وسوف يلتقي الرئيس يون أيضا مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي "نغوين فو ترونغ". وسوف يرافق الرئيس في زيارته إلى فيتنام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال الكوريين، وهو أكبر وفد تجاري يتم الترتيب له حتى الآن تحت إدارة الرئيس يون.