انخفاض واردات كوريا من منتجات المأكولات البحرية اليابانية بأكثر من 30%

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انخفضت واردات كوريا الجنوبية من منتجات المأكولات البحرية اليابانية بأكثر من 30% في شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة للمخاوف بشأن خطة الحكومة اليابانية لإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط خلال هذا الصيف.وقال تقرير حول إحصاءات التجارة صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين إن حجم الشحنات الواردة من الأسماك والمحار من اليابان قد بلغ 2129 طنا في مايو، بانخفاض نسبته 30.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأوضح التقرير أن هذه الواردات كانت قد ظلت تنمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ثم انخفضت لشهرين متتاليين منذ أبريل، بنسبة 26%.ويُعزى هذا الانخفاض إلى المخاوف بشأن السلامة العامة التي تتزايد في كوريا باضطراد نتيجة لاقتراب تنفيذ خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما، بما في ذلك بدء التشغيل التجريبي للمنشآت التي سيتم استخدامها في هذا الشأن يوم الاثنين الماضي.وتعمل حكومة كوريا الجنوبية على تهدئة تلك المخاوف، حيث قال نائب وزير الثروة السمكية "سونغ سانغ كيون" يوم الجمعة الماضي إن الحكومة الكورية ستواصل حظر واردات مصائد الأسماك من ثماني محافظات يابانية قريبة من محطة الطاقة حتى يتم التأكد من سلامة تلك المنتجات.