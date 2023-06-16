سيول تطلب من واشنطن توضيحات بشأن قانون تخفيض التضخم

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طلبت كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة توضيح الشركات الصينية التي سوف يستثنيها الجانب الكوري من استيراد معادن بطاريات السيارات الكهربائية الرئيسية، بموجب قانون تخفيض التضخم الأمريكي.ووفقا لتقرير رسمي أمريكي أمس الأحد، قدمت حكومة كوريا الجنوبية آراءها الرسمية فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في شهر مارس الماضي بشأن متطلبات مصادر البطاريات التي تؤثر على الأهلية للحصول على ائتمانات تصل قيمتها إلى سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، بناء على قانون تخفيض التضخم.وفي رسالتها قالت الحكومة الكورية إنه من المهم مراعاة التعقيد والاعتماد المتبادل العالمي داخل سلاسل التوريد لبطاريات المركبات الكهربائية، ودعت الحكومة الأمريكية إلى مراعاة هذه الأمور عند إنشاء القواعد ذات الصلة بـ"الكيان الأجنبي المعني".يذكر أنه بموجب قانون تخفيض التضخم فإن الشركات التي تشتري المعادن المهمة المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية من مثل تلك الكيانات، لن تكون مؤهلة للحصول على إعانات بدءا من عام 2025.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في شهر مارس الماضي إنها ستحدد تلك الكيانات، لكنها لم تفعل ذلك بعد.