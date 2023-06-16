يون يلقي خطابا أمام اجتماعات المكتب الدولي للمعارض في باريس

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سيلقي الرئيس الكوري "يون صوك يول" خطابا يروج لمسعى مدينة "بوسان" لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030، خلال اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد أن الرئيس "يون" سيكون آخر متحدث كوري في اليوم الأول من الاجتماعات غدا الثلاثاء، وهي الاجتماعات قبل الأخيرة من الإعلان عن المدينة الفائزة في نوفمبر القادم.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" سيعبّر بقوة في الخطاب الذي سيلقيه باللغة الإنغليزية عن عزم كوريا الجنوبية على استضافة معرض إكسبو العالمي في بوسان، حيث يسعى إلى جذب استجابة ودعم حماسيين من قبل الدول الأعضاء.وقبل أن يلقي الرئيس الخطاب، سيلقي مغني البوب الكوري "ساي" وكذلك عدد من العلماء الكوريين ورؤساء الشركات الناشئة خطابات أيضا، بينما ستقدم المدينتان المنافستان لبوسان، وهما مدينة الرياض السعودية وروما الإيطالية، عروضا أيضا خلال الاجتماعات.