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السياسية

الرئيسان الكوري والإماراتي يتبادلان الأشجار كهدايا

Write: 2023-06-19 12:34:25Update: 2023-06-19 14:10:06

الرئيسان الكوري والإماراتي يتبادلان الأشجار كهدايا

Photo : YONHAP News

سيتلقى الرئيس "يون صوك يول" ألف شجرة زيتون كهدية لكوريا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، وفي المقابل سيرسل الرئيس "يون" ألف شجرة يوسفي لنظيره الإماراتي ردا على تلك الهدية، ومن أجل التنمية المستدامة للعلاقات بين سيول وأبو ظبي.
وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري في مكالمة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء أمس الأحد بأن رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي "خلدون خليفة أحمد المبارك" قد نقل للجانب الكوري مؤخرا نية رئيس دولة الإمارات لإرسال الهدية للرئيس الكوري، وأضاف المسؤول أن كوريا سوف تتسلم أشجار الزيتون بعد خضوعها لإجراءات الحجر الصحي.
وأكد المسؤول على أن الهدية تدل بشكل واضح على الثقة المتبادلة القائمة بين كوريا والإمارات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى. 
ومن المتوقع أن يتم غرس أشجار الزيتون الإماراتية في جزيرة جيجو.
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