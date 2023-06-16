زيادة عدد العاملين في الستينيات من العمر في كوريا

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وسط زيادة معدلات الشيخوخة في كوريا الجنوبية، تجاوز عدد العاملين في الستينيات من العمر عدد العاملين في العشرينيات من العمر، حيث اتضح أن 6 من بين كل 10 أشخاص في الستينيات من العمر لديهم وظائف.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد العاملين في الستينيات من العمر 4 ملايين و467 ألف شخص، فيما بلغ عدد العاملين في العشرينيات من العمر 3 ملايين و833 ألف شخص.وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين في الستينيات من العمر تجاوز عدد نظرائهم في العشرينيات من العمر للعام الثالث على التوالي، منذ عام 2021 على أساس شهر مايو.الجدير بالذكر أن عدد الكوريين في الستينيات من العمر كان قد بلغ 5 ملايين و709 آلاف شخص في عام 2018 على أساس شهر مايو، أي أقل مِن عدد مَن هم في العشرينيات من العمر بـ673 ألف شخص، لكن عدد الكوريين في الستينيات من العمر تجاوز عدد من هم في العشرينيات من العمر بمقدار 406 آلاف شخص في عام 2021.وزادت نسبة الكوريين في الستينيات من العمر الذين يرغبون في العمل من 66.3% في شهر مايو من عام 2018 إلى 71.8% في مايو من عام 2022.وقال التقرير إن معدل مشاركة الناس في الستينيات من العمر في الأنشطة الاقتصادية قد زاد خلال شهر مايو الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 1999، مما أدى إلى زيادة نسبة توظيف من هم في الستينيات من العمر إلى 59.7% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 1% مقارنة بنفس القترة من العام الماضي.