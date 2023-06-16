40 % ارتفاعا في أسعار بعض وجبات المطاعم الشائعة

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ارتفعت أسعار بعض وجبات المطاعم الشائعة في كوريا الجنوبية بأكثر من 40% خلال السنوات الخمس الماضية.ووفقا لتقرير صادر عن وكالة المستهلكين الكورية اليوم الاثنين، شهد متوسط ارتفاع أسعار 8 من أكثر وجبات المطاعم شيوعا في سيول ارتفاعا بنسبة 28.4% مقارنة بعام 2018.وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر وجبة "كيم باب" ارتفع بنسبة 46%، فيما شهد متوسط سعر طبق "جاجانغ ميون"، وهو طبق يُصنع من المعكرونة السوداء، ارتفاعا بنسبة 40.5%.ومن المتوقع أن يستمر اتجاه ارتفاع أسعار وجبات المطاعم في كوريا لفترة من الزمن بسبب عدم الاستقرار في أسعار الحبوب الغذائية الناجم عن الحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع رسوم الكهرباء وتكاليف العمالة.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ مؤشر أسعار المطاعم في شهر مايو الماضي 117.43 نقطة، بزيادة نسبتها 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك ارتفاعا لـ30 شهرا متتالية، أي منذ شهر ديسمبر من عام 2020.