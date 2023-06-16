ثقافة المعجبين الناضجة تبرز في مهرجان فرقة بي تي إس

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أقيمت آخر فعاليات مهرجان فرقة بي تي إس أول من أمس السبت في منطقة يوئيدو في سيول احتفالا بالذكرى العاشرة على انطلاق الفرقة.وحضر المطرب "آر إم" قائد فرقة "بي تي إس" هذه الفعاليات للترحيب بحوالي 400 ألف شخص تجمعوا لمشاهدة الفعاليات، بمن فيهم 120 ألفا من معجبي الفرقة من مختلف دول العالم.وتضمنت الفعاليات أنواعا مختلفة من الأحداث، منها معرض للأزياء التي ارتداها أعضاء الفرقة في حفلاتهم الغنائية، وعرض للألعاب النارية استمر لمدة 30 دقيقة.وكان أبرز ما تمت ملاحظته خلال المهرجان سلوكيات المعجبين الناضجة، حيث قالت مواقع التواصل الاجتماعي إن عددا من المشاركين في المهرجان قاموا بجمع النفايات بعد انتهائه، وساعد أعضاء نادي "آرمي" لمعجبي فرقة "بي تي إس" في عمليات التنظيف حتى وقت متأخر من الليل.وسوف تظل الأضواء الأرجوانية التي ترمز لفرقة "بي تي إس" قائمة في أنحاء مختلفة من سيول حتى يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري رغم انتهاء المهرجان رسميا أول من أمس السبت.