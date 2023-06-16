5 % تراجعا في حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين في مايو

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تبين أن التجارة بين كوريا الشمالية والصين خلال شهر مايو الماضي قد شهدت تراجعا بنسبة 5% مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لبيانات التجارة الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الاثنين، بلغ حجم التجارة بين البلدين في مايو 189.57 مليون دولار، بانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بشهر أبريل.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين مقارنة بالشهر الأسبق، منذ شهر فبراير الماضي.وأشارت البيانات إلى أن حجم التجارة بين البلدين في مايو تضاعف بنسبة 833% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة واردات كوريا الشمالية من الصين 165.63 مليون دولار في مايو، فيما بلغت قيمة صادراتها للصين 23.94 مليون دولار، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بالشهر الأسبق.وبهذا يكون إجمالي حجم التجارة بين البلدين في أول 5 أشهر من هذا العام قد بلغ 874.18 مليون دولار، بزيادة نسبتها 174% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.