الرئيس الصيني يشدد على أهمية الصدق والاحترام المتبادل في اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي

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التقى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس الاثنين، حيث قال إن التعامل بين الدول يجب أن يستند إلى الصدق والاحترام المتبادل.وفقا للإذاعة الصينية الرسمية "سي سي تي في"، أدلى "شي" بهذه التصريحات في الاجتماع الذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى، قائلا إنه يأمل أن تساهم زيارة الوزير "بلينكين" إيجابيا في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية.وقال "شي" إن الصين أوضحت موقفها، مشيرا إلى أن "بلينكن" أجرى مناقشات صريحة وعميقة في اجتماعاته مع وزير الخارجية الصيني "تشين كانغ" وكبير الدبلوماسيين الصينيين "وانغ يي" لمدة يومين.ونقلت الإذاعة الصينية أن الرئيس الصيني قال إنه لأمر جيد للغاية أن يتفق الجانبان على تنفيذ ما اتفق عليه قادة البلدين في قمتهما في "بالي" في نوفمبر.وأضاف "شي" أن الجانبين حققا أيضا بعض التقدم وتوصلا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا المحددة، دون خوض في مزيد من التفاصيل.وقد وصل "بلينكن" إلى العاصمة الصينية يوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين بهدف تخفيف التوترات. وهو أول وزير خارجية أمريكي يزور الصين منذ 5 سنوات، وأعلى مسؤول أمريكي يقوم بزيارة الصين منذ تولى الرئيس "جو بايدن" منصبه.