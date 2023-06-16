استمرار التراجع الأسبوعي لحالات الإصابة بكورونا

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا طفيفا في العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا في الأسبوع الماضي، ليستمر الانخفاض الأسبوعي بعد خفض مستوى الأزمة الوطنية للفيروس في 1 يونيو.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال الأسبوع الماضي بلغ 16 ألفا و271 إصابة في المتوسط، بانخفاض بنحو 1% عن الأسبوع السابق.وبذلك بلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة أكثر من 32 مليون و18 ألف.وبلغ المتوسط اليومي للمرضى المحجوزين في العناية المركزة في الأسبوع الماضي 111 مريضا، بانخفاض 11 مريضا عن الأسبوع الذي قبله.وسجلت البلاد 67 حالة وفاة بسبب الفيروس في الأسبوع الماضي، بزيادة 5 حالات عن الأسبوع السابق. وبذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 34 ألفا و960 حالة وفاة.