أحد ركاب طائرة تابعة لشركة جيجو للطيران يحاول فتح باب الطائرة في الجو

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حاول أحد الركاب فتح باب طائرة أخرى أثناء طيرانها، بعد حوالي 3 أسابيع من وقوع حادث مماثل.ووفقا لمصادر في صناعة الطيران أمس الاثنين، حاول الراكب فتح باب طائرة تابعة لشركة "جيجو" للطيران، والتي غادرت من "سيبو" بالفلبين في الساعة 1:49 صباح يوم الاثنين.وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، متجهة إلى مطار "إنتشون" الدولي وعلى متنها حوالي 180 راكبا في ذلك الوقت.والجدير بالذكر أنه لا يمكن فتح باب الطائرة من الداخل بعد إقلاع الطائرة، وتم التأكد من عدم انفتاح الباب بسبب فرق الضغط بين داخل الطائرة وخارجها في ذلك الوقت.ووفقا للشركة، فإن الراكب الذي كان جالسا أمام مخرج الطوارئ اشتكى من ضيق في الصدر وتصرف بسلوك غير طبيعي بعد ساعة من الإقلاع.ونقلت المضيفات الراكب إلى مقعد آخر أقرب إلى مقعد المضيفة لإلقاء نظرة فاحصة، ولكن حتى بعد ذلك، حاول فتح الباب، قبل 3 ساعات من الهبوط.واستطاع الركاب الآخرون وطاقم الطائرة السيطرة على الراكب، وتم تقييده في أحد المقاعد.وبعد الهبوط، قامت شركة "جيجو" للطيران على الفور بتسليم الراكب إلى شرطة المطار.