الرئيس يون يطلب من الكوريين في فرنسا دعم ملف استضافة معرض إكسبو في كوريا الجنوبية

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طلب الرئيس "يون صوك يول" من الكوريين المقيمين في فرنسا دعم ملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.ووجه الرئيس هذه الدعوة أمس الاثنين على مأدبة عشاء مع مجموعة من الكوريين المقيمين في فرنسا، قائلا إن التصويت النهائي لاختيار المضيف سيجرى في باريس في نوفمبر.وحضر "يون" الاجتماع بعد وقت قصير من وصوله إلى فرنسا لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، الهيئة المسؤولة عن الإشراف على معرض إكسبو العالمي، حيث سيلقي الكلمة بنفسه باللغة الإنكليزية اليوم الثلاثاء للترويج لمدينة "بوسان".وقال الرئيس إن معرض "بوسان إكسبو" العالمي سيكون بمثابة فرصة لمواطني العالم والأجيال القادمة ومنصة لإيجاد الحلول لمختلف الأزمات التي تواجه البشرية، مضيفا أنه يتوقع أن يدعم الكوريون في فرنسا ملف "بوسان".وفي إشارة إلى أن الفوز بحق استضافة المعرض يعتبر أصعب بكثير من الأولمبياد أو كأس العالم، قال "يون" إن نجاح كوريا الجنوبية في ذلك سيفتح أفقا جديدا لدبلوماسيتها العالمية.