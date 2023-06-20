كوريا الجنوبية تتراجع إلى المركز 28 في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2023

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انخفض تصنيف التنافسية العالمية لكوريا الجنوبية بدرجة واحدة إلى المركز 28 في الترتيب السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره سويسرا.وقالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة 28 من بين 64 دولة تم تقييمها في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2023، الذي يقيس الأداء الاقتصادي للدولة والبنية التحتية، بالإضافة إلى كفاءة الحكومة والشركات.وفي فئة الأداء الاقتصادي، تقدمت كوريا الجنوبية بمقدار 8 درجات مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى المركز 14 هذا العام، وهو أعلى مستوى لها.ومن ناحية أخرى، تراجعت كوريا الجنوبية بمقدار درجتين مقارنة بالعام الماضي إلى المرتبة 38 في كفاءة الحكومة، ويرجع ذلك على ما يبدو إلى زيادة العجز المالي والدين الوطني للبلاد.واحتلت كوريا الجنوبية المركز 16 و 33 في البنية التحتية وكفاءة الشركات على التوالي، لتظل دون تغيير عن العام السابق.ومن بين الدول الـ 27 التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة أو أكثر، ظلت كوريا الجنوبية في المركز 9 دون تغيير عن عام 2022.وتصدرت الدنمارك القائمة هذا العام، وتلتها أيرلندا وسويسرا.