الرئيس يون يصل إلى فرنسا للترويج لملف استضافة إكسبو 2030 في بوسان

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وصل الرئيس "يون صوك يول" إلى فرنسا، في المحطة الأولى من جولته الخارجية التي تشمل فرنسا وفيتنام.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس "يون" والوفد المرافق له، بما في ذلك السيدة الأولى "كيم كون هي"، في مطار "باريس أورلي" في حوالي الساعة 5 مساء يوم الاثنين.وسيحضر "يون" الجمعية العامة الـ 172 للمكتب الدولي للمعارض اليوم الثلاثاء للترويج لملف مدينة "بوسان" الكورية الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، في الاجتماع قبل الأخير قبل الإعلان عن المدينة الفائزة في نوفمبر.وسيختتم الرئيس سلسلة من العروض التقديمية لممثلين عن كوريا الجنوبية، بما في ذلك المغني الشهير "ساي"، والعلماء والباحثين والمديرين التنفيذيين للشركات الناشئة، حيث سيلقي "يون" خطابا باللغة الإنكليزية.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" سيعقد أيضا قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء لمناقشة كيفية تطوير استراتيجيات البلدين لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل متناغم مع المساهمة في الحرية والسلام والازدهار في المنطقة.وتشمل زيارة "يون" أيضا عقد فعاليات مع الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون في فرنسا، واجتماعات حول التعاون الثنائي في الابتكار والقطاع الرقمي.