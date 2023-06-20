كيشيدا: قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستعقد في الولايات المتحدة قريبا

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قال أمس الاثنين إن القمة الثلاثية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من المرجح أن تعقد في الولايات المتحدة قريبا.وبحسب الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كي" ووكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أدلى "كيشيدا" بهذه التصريحات خلال اجتماع للمديرين التنفيذيين في حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم.وفي إشارة إلى التحسن السريع في العلاقات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية، ورد أن رئيس الوزراء أعرب عن نيته في التعامل بقوة أكبر مع البيئة الأمنية المتزايدة التعقيد من خلال تبادل المعلومات بين الدول الثلاث.وفي معرض مناقشته للصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية وسقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم الخميس الماضي، قال "كيشيدا" إن مثل هذا العمل لا يمكن التسامح معه.وقد التقى قادة الدول الثلاث لفترة وجيزة في "هيروشيما" على هامش قمة مجموعة السبع في مايو، حيث دعا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الرئيس "يون صوك يول" و"كيشيدا" إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات في قمة ثلاثية جديدة في واشنطن.