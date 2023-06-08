الحكم على الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة تزوير جواز السفر

Photo : YONHAP News

حكمت محكمة في مونتينيغرو على المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس" ورئيسها التنفيذي "كوون دو هيونغ" بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة تزوير وثائق سفر.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، حكمت محكمة مونتينيغرو الأساسية في "بودغوريتشا" على "كوون" وشريكه "هان تشانغ جون" يوم الاثنين لمحاولتهما السفر إلى خارج البلاد باستخدام جوازات سفر مزيفة من "كوستاريكا" في 23 مارس، مما أدى إلى اعتقالهما.وفي الأسبوع الماضي، أخبر "كوون" القاضي في جلسة المحاكمة أنه حصل على جواز السفر من خلال وكالة مقرها سنغافورة، ولم يكن يعلم أنه مزور.وستختتم المحاكمة ما لم يستأنف "كوون" أو النيابة في مونتينيغرو، ولكن ليس من المؤكد متى سيتم تسليمه؛ حيث يتم التحقيق معه بزعم تقديم الدعم المالي لسياسي محلي في مونتينيغرو، في انتهاك لقوانين البلاد.ومن ناحية أخرى، مددت المحكمة العليا في مونتينيغرو احتجاز "كوون" و"هان" لمدة 6 أشهر يوم الخميس الماضي، حيث يتم الآن مراجعة طلبات تسليمه إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.