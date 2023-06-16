وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يحث الصين على الضغط على كوريا الشمالية لوقف الاستفزازات

Photo : YONHAP News = AFP

حث وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" الصين على استخدام نفوذها للضغط على كوريا الشمالية لوقف استفزازات النظام.وفي ختام زيارته إلى بكين والتي استغرقت يومين يوم الاثنين، قال "بلينكن" في مؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية في بكين إنه ناقش هو والمسؤولون الصينيون أفعال بيونغ يانغ وخطاباتها المتهورة على نحو متزايد.وقال الوزير الأمريكي إن المجتمع الدولي لديه مصلحة في حث كوريا الشمالية على التصرف بمسؤولية، والتوقف عن إطلاق الصواريخ، والعودة إلى الحوار، مضيفا أن بكين في وضع "فريد" للضغط على بيونغ يانغ للقيام بذلك.وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة الصينية يوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين تهدف إلى تخفيف حدة التوتر، مما يجعله أول وزير خارجية أمريكي يسافر إلى البلاد منذ 5 سنوات.وخلال الزيارة، التقى "بلينكن" بوزير الخارجية الصيني "تشين كانغ" وكبير الدبلوماسيين الصينيين "وانغ يي"، والتقى كذلك مع الرئيس "شي جين بينغ".