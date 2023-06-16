مجلس الوزراء الكوري يوافق على إنشاء مركز قيادة خاصة للدرون

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وافق مجلس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم على إنشاء مركز قيادة خاصة لعمليات طائرات الدرون ضمن الجيش للاستجابة للاستفزازات بطائرات الدرون من قبل كوريا الشمالية.وأوضح رئيس الوزراء "هان دوك سو" خلال الاجتماع الـ25 لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في مقر المكاتب الحكومية في سيول، أن كوريا الشمالية غزت المجال الجوي الكوري الجنوبي باستخدام طائرات الدرون في نهاية العام الماضي، وأن مجلس الوزراء وافق اليوم على إنشاء مركز لقيادة عمليات الدرون، ووضع لائحة في هذا الصدد من أجل الرد بفعالية وبشكل ساحق على مثل هذه الاستفزازات في المستقبل.كما طلب رئيس الوزراء من وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة الإعداد التام لإطلاق مركز القيادة حتى يتمكن من أداء مهامه بشكل كامل وفي أقرب وقت.وأشار إلى أن بيونغ يانغ لم تتوقف عن الاستفزازات التي تهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وأنه ينبغي عليها أن تدرك أنه من المستحيل أن تنجح في أي محاولة لزعزعة استقرار كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي، مشددا على الحكومة الكورية الجنوبية سوف تحافظ على الاستجابة التامة للردع بشكل ساحق في مقابل أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية.