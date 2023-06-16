رئيس حزب قوة الشعب يضع خطة من ثلاث نقاط لإصلاح البرلمان

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طرح رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "كيم كي هيون" خطة للإصلاح السياسي من ثلاث نقاط تتضمن تقليص عدد المقاعد البرلمانية، وحجب رواتب النواب غير العاملين، وإنهاء الحصانة البرلمانية.وفي خطاب ألقاه "كيم" أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، اقترح تقليص عدد النواب بنسبة 10% من 300 مقعد حاليا.وفي إشارة إلى النائب المستقل "كيم نام كوك"، الذي ترك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ولم يحضر للبرلمان لأكثر من أسبوعين وسط الجدل المثار حول ملكيته لعملاتمشفرة، قال رئيس حزب قوة الشعب إن النواب الذين لا يعملون لا ينبغي أن يحصلوا على رواتبهم، ودعا إلى إلغاء حصانة النواب من الاعتقال، وقال إنه سينتظر ردا من المعارضة.ورغم ثنائه على تعهد زعيم الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" بالتخلي عن الحصانة البرلمانية لأنه يواجه تهم فساد مختلفة، حث "كيم" خصمه "لي" على الاعتذار للجمهور أولا ووضع خطة مفصلة.كما تعهد رئيس الحزب الحاكم بالسعي إلى تنفيذ إصلاحات في قطاعات العمل والضرائب والمعاشات الوطنية، داعيا إلى تعاون المعارضة.