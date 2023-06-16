إنشاء صندوق لإيداع العملات الأجنبية في كوريا

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية إنشاء صندوق لإيداع العملات الأجنبية في بنك تجاري لكي تدير بكفاءة تلك العملات الأجنبية التي كانت قد أقرضتها إلى الدول النامية.ويذكر أنه في الوقت الحاضر يوجد صندوق لإيداع العملة الكورية فقط في البنك المركزي ولهذا يتوجب الخضوع لإجراءات معقدة لتحويل العملات الأجنبية الواردة إلى العملة الكورية وإيداعها فيه.ومن أجل معالجة هذه المشكلة، وافقت الحكومة الكورية في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم على تعديل بعض البنود في قانون صندوق التعاون الاقتصادي في الخارج.تتوقع الحكومة أن يساعد هذا التعديل على توفير تكاليف باهظة في صرف العملات.وقد ظلت الحكومة تقوم بتحويل العملات الأجنبية المستسلمة من الدول النامية إلى العملة الكورية "وون" عند استخدام صندوق إيداع العملة الكورية في البنك المركزي، كما كان عليها الخضوع لإجراءات صرف الوون إلى العملات الأجنبية عند تنفيذ قرض جديد.وقالت وزارة المالية والاستراتيجية إنها تتوقع أن تكون قادرة على تشغيل قروض العملات الأجنبية بشكل أكثر كفاءة من خلال تخفيض تكاليف الصرف وتبسيط هيكل استلام وصرف النقد الأجنبي من الخزينة الوطنية.