بدء العمل ببطاقة التسجيل المتنقلة في النصف الثاني من العام القادم

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سيبدأ في كوريا خلال النصف الثاني من العام القادم العمل ببطاقة التسجيل المتنقلة، ذات نفس الفعالية القانونية لبطاقة التسجيل العادية، والقابلة للتخزين في الهاتف الذكي.وصرحت وزارة الإدارة العامة والسلامة بأن مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل بعض بنود قانون بطاقة التسجيل الذي يتضمن الأساس لإصدار بطاقة التسجيل المتنقلة.وإذا وافق البرلمان على هذا التعديل، فمن المتوقع أن يبدأ المواطنون الكوريون في استخدام بطاقات التسجيل المتنقلة ذات نفس الفعالية القانونية لبطاقات التسجيل الحالية، خلال النصف الثاني من العام القادم، أي بعد مرور عام واحد من فترة الإعداد.ويمكن استخدام بطاقات التسجيل المتنقلة كوسيلة لإثبات الهوية في المواقع الميدانية وعبر الإنترنت معا.وإذا تم تنفيذ نظام بطاقة التسجيل المتنقلة في النصف الثاني من العام القادم، سيمكن لأي مواطن كوري يتجاوز عمره 17 عاما الحصول على بطاقة تسجيل متنقلة خاصة به من مركز السكان القريب من بيته.