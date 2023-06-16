استئناف أعمال اللجنة الكورية العراقية المشتركة لأول مرة منذ 6 أعوام

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تقرر استئناف اجتماعات اللجنة الكورية العراقية المشتركة بعدما ظلت متوقفة لمدة 6 أعوام.وصرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية بأن الدورة التاسعة للجنة الكورية العراقية المشتركة ستعقد غدا الأربعاء في العاصمة سيول.يشار إلى أن اللجنة التي يشترك وزير الأراضي الكوري ووزير التجارة العراقي في ترؤسها كانت قد عقدت 8 مرات في الفترة من 1984 وحتى 2017، ولم تُعقد منذ ذلك الحين بسبب عدم الاستقرار في العراق وغير ذلك من الأسباب.وعندما زار الوزير الكوري "وان هي ريونغ" العراق في شهر يناير الماضي اقترح على الجانب العراقي استئنافها، وهو ما أدى إلى إعادة تشغيل قناة التعاون رفيعة المستوى بين البلدين.وتخطط الوزارة الكورية لإبرام مذكرات للتفاهم في مختلف المجالات مع العراق، بما في ذلك النقل والطيران والشؤون الدبلوماسية، حيث تسعى الشركات الكورية للحصول على فرص للمشاركة في مختلف المشروعات الكبرى في العراق بما في ذلك إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب، ومشروع القطار الخفيف، ومشروع مدينة بسماية الجديدة.وقال الوزير وان إنه يتطلع إلى فتح سوق للمشروعات الخاصة للنقل والبنية التحتية في العراق بالتوازي مع استئناف أعمال اللجنة المشتركة التي ظلت تضع أساسات لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.