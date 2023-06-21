الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس يزور كوريا لمناقشة خطط استثمارية

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سيزور الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس "تيد ساراندوس" كوريا الجنوبية لمناقشة خطط للاستثمار مع الحكومة الكورية ومسؤولي الصناعة المحليين.وأعلنت شركة "نتفليكس كوريا" أمس الثلاثاء أن الرئيس التنفيذي سيقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام اعتبارا من الأمس لمناقشة التعاون وخطط الاستثمار في المحتويات الكورية. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة ضمن إجراءات المتابعة لإعلان الشركة عن استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي تم الكشف عنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي.وقد زار "ساراندوس" كوريا آخر مرة قبل سبع سنوات في عام 2016، ومن المقرر أن يلتقي غدا الخميس برئيس الوزراء "هان دوك سو" لمناقشة سبل تسهيل سوق الخدمات الإعلامية عبر الإنترنت وتوسيع التعاون في المحتويات بين الجانبين. وسوف يلتقي رئيس نتفليكس اليوم الأربعاء مع المخرج السينمائي "باك تشان اوك" وعدد من طلاب الجامعات الكورية بالإضافة إلى صناع المحتويات.وعلى وجه الخصوص، سيراقب مقدمو خدمة الإنترنت المحليون باهتمام ما إذا كان "ساراندوس" سيعلق على القضية المتنازع عليها بشأن رسوم استخدام الشبكة، حيث يطالبون شركات المحتويات مثل "نتفليكس" بالمساعدة في التكلفة المتزايدة بسبب زيادة نشاطات المستخدمين.