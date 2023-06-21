يون يتعهد بتقديم أفضل إكسبو في بوسان

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية مستعدة لجعل معرض إكسبو 2030 العالمي الأفضل على الإطلاق. جاء ذلك في خطاب الرئيس الكوري الذي ألقاه أمس الثلاثاء للترويج لملف كوريا لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة بوسان، أمام الجلسة النهائية لتقديم العروض، ضمن الدورة 172 للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة العالمية المسؤولة عن الإشراف على معرض إكسبو العالمي، في باريس. وفي خطابه الذي استمر خمس دقائق باللغة الإنغليزية، قال يون إن إكسبو بوسان سيكون منصة حلول لمواجهة التحديات المعقدة والملحة للبشرية، مؤكدا أنه سيكون أيضا مكانا لفرص أعمال جديدة للدول المشاركة. وقال الرئيس إن كوريا الجنوبية مرشحة مؤهلة، مستشهدا بتجربتها في استضافة الأحداث العالمية بما في ذلك إكسبو ديجون 1993، وإكسبو يوسو 2012، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2002، والألعاب الأولمبية الشتوية 2018. وتعهد يون بأن تقيم كوريا أفضل معرض عالمي على الإطلاق، مؤكدا أن "بوسان جاهزة" لتحقيق هذا الهدف. وإلى جانب يون، قدم المغني الكوري "ساي" والمهندس المعماري الرئيسي لموقع إكسبو "تشين يانغ كيو"، بيانات داعمة لعرض بوسان للإكسبو خلال العرض التقديمي، والذي تضمن أيضا رسائل فيديو من "كارينا" عضوة فرقة إيسبا الغنائية، والسوبرانو المشهورة عالميا "جو سومي".