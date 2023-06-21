كوريا وفرنسا تتفقان على توسيع التعاون الثنائي

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "يون صوك يول" اتفق مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على مواصلة التوسع متعدد المستويات في التعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك في القمة بين الرئيسين الكوري والفرنسي في قصر الإليزيه في باريس أمس الثلاثاء. وأوضح النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري "كيم تيه هو" في مؤتمر صحفي في باريس أمس أن الرئيسين اتفقا أيضا على تعميق التعاون الجوهري في الأمن الاقتصادي والصناعات الاستراتيجية المستقبلية. وخلال القمة، أدان يون وماكرون استفزازات كوريا الشمالية باعتبارها انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واتفقا على الحاجة إلى رد صارم من قبل المجتمع الدولي على الأعمال غير القانونية الكورية الشمالية. كما اتفق الرئيسان على ضرورة أن تعمل الحكومتان الكورية والفرنسية بشكل وثيق للرد على الأنشطة الإلكترونية غير القانونية من قبل كوريا الشمالية. وقال "كيم" إن يون طلب أيضا من ماكرون السعي لضمان عدم تعرض الشركات الكورية الجنوبية للتمييز من خلال الإجراءات الاقتصادية التي يسعى إليها الاتحاد الأوربي. واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الفضاء والطيران والدفاع بين البلدين.