الحكومة الكورية تسعى لتعزيز الصادرات والاستثمار

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قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الصادرات والاستثمار.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقد اليوم الأربعاء للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث أضاف أن أسعار المستهلكين والتوظيف في البلاد أصبحت تتمتع باستقرار إلى حد ما، فيما بدأ الطلب المحلي ينتعش بشكل تدريجي.وأكد أن الحكومة ستركز جميع طاقتها ليؤدي الاتجاه الإيجابي الأخير إلى انتعاش سريع وقوي للاقتصاد الكوري، مشددا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الكورية، وخلق بيئة استثمارية مواتية للشركات.كما أكد الوزير "تشو" على اهمية اقتصاد التدوير الذي يعد أهم وسيلة لتحقيق الحياد الكربوني، من خلال الحفاظ على المنتجات والمواد بشكل قابل للاستخدام أطول فترة ممكنة، موضحا أن الحكومة ستقوم بنشر هذا النوع من الاقتصاد في الصناعات الكورية حتى يصبح محركا جديدا للنمو.وقال إن الحكومة ستبذل جهودا لتشجيع القطاع الخاص لضخ 5.6 تريليون وون من الاستثمارات في المجالات الزراعية والغذائية حتى عام 2027.