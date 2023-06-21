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الاقتصادية

كيبكو تجمد أسعار الكهرباء في الربع الثالث من هذا العام

Write: 2023-06-21 11:55:13

كيبكو تجمد أسعار الكهرباء في الربع الثالث من هذا العام

Photo : YONHAP News

سيتم تجميد أسعار الكهرباء في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من هذا العام بعد تمت زيادتها مرتين.
وقالت الشركة الحكومية الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" اليوم الأربعاء إنها ستبقي على معدل تكلفة الوقود عند خمسة وان لكل كيلوواط في الساعة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ويعتبر هذا السعر هو أحد الرسوم الأربعة التي تشمل فواتير الكهرباء، والتي ستبقى دون تغيير خلال الربع الثالث من هذا العام دون أي تعديل على الثلاثة الأخرى أيضا.
وجاء هذا التجميد بعد أن رفعت الحكومة سعر الكهرباء بمقدار 13.1 وان لكل كيلوواط في الساعة، خلال الربع الأول من هذا العام، وفرض زيادة أخرى بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني.




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