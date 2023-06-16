5.3 % زيادة في صادرات كوريا في أول 20 يوما من يونيو

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وفقا لتقرير صادرعن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صادرات كوريا في أول 20 يوما من شهر يونيو الجاري 32 مليارا و895 مليون دولار، بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد سجلت صادرات كوريا تراجعا في شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وللشهر الـ8 على التوالي، لكنها بدأت تشهد زيادة منذ بداية يونيو، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.2% في أول 10 أيام من يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل فقد انخفض بنسبة 2%، وكان عدد أيام العمل خلال الفترة المذكورة 14 يوما ونصف، أي أكثر بيوم واحد على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات السيارات ارتفعت بنسبة 110.1%، والسفن بنسبة 148.7%، لكن صادرت أشباه الموصلات تراجعت بنسبة 23.5%، والمنتجات النفطية بنسبة 36%.وانخفضت الصادرات الكورية للصين وفيتنام وسنغافوره، فيما زادت للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.ومن جهة ثانية، انخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 11.2% لتصل إلى 34 مليارا و502 مليون دولار في أول 20 يوما من يونيو.وبهذا بلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من يونيو 29 ملياراو4.4 مليون دولار.