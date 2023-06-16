إعادة فتح الخط البحري للحاويات بين إنتشون والشرق الأوسط بعد 5 سنوات من تعليقه

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تمت إعادة افتتاح الخط البحري للحاويات الذي يربط بين ميناء إنتشون الكوري ومنطقة الشرق الأوسط بعد 5 سنوات من تعليقه.وقالت مؤسسة ميناء إنتشون اليوم الأربعاء إن شركة "سيليد شيبينغ" السنغافورية للملاحة البحرية ستقوم بتسيير 8 ناقلات للحاويات على الخط بين ميناء إنتشون وميناء دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة كل أسبوعين مرورا بميناء بوسان الكوري و6 موانئ صينية.وسوف ترسو السفينة "قناة السويس" السنغافورية في ميناء إنتشون الكوري يوم الثامن والعشرين من يونيو الجاري لشحن الحاويات المتوجهة إلى ميناء دبي.وكان الخط البحري للحاويات بين ميناء إنتشون الكوري وكل من إيران والإمارات العربية المتحدة قد تم فتحه في عام 2016، ولكن تم تعليقه في عام 2018 بسب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.