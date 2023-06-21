أسعار المنتجين في كوريا تشهد انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في مايو

Photo : YONHAP News

شهدت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، بسبب الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية والكيميائية الناجم عن انخفاض أسعار النفط العالمية.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 120.14 نقطة في مايو، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.وشهد المؤشر في مايو ارتفاعا نسبته 0.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ شهر يناير من عام 2021، حيث تم تسجيل ارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي منذ شهر يوليو من العام الماضي.وقال التقرير إن أسعار المنتجين للمنتجات الزراعية والسمكية ارتفعت بنسبة 1.5% في مايو، فيما انخفضت أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية بنسبة 0.8% بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.وشهدت أسعار الكهرباء والغاز والمياه ارتفاعا بنسبة 0.6%، بينما ظلت أسعار الخدمات ثابتة دون تغيير.