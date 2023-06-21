انتهاء الجلسة الختامية للعروض الترويجية لإكسبو 2030

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أقيمت أمس الثلاثاء الجلسة الختامية للعروض الترويجية لاستضافة معرض إكسبو 2030 بمشاركة الدول الثلاث المرشحة، وهي كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا، ضمن الدورة 172 لاجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في العاصمة الفرنسية باريس.وخلال هذه الجلسة، ألقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" خطابا باللغة الإنغليزية ممثلا للجانب الكوري، كما ألقى المطرب الكوري "ساي" كلمة ترويجية لملف كوريا لاستضافة معرض إكسبو 2030 باللغة الإنغليزية أيضا، ودعمت الملف السوبرانو "جو سومي" والمطربة "كارينا" عضوة فرقة إيسبا النسائية من خلال رسائل فيديو.وأكد المطرب "ساي" في كلمته أن معرض إكسبو بوسان سيكون معرضا ثقافيا، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية ستجلب طاقة حيوية نابضة للمعرض من خلال الثقافة والتكنولوجيا الابتكارية.ومن جانبه أكد الرئيس "يون" على أن إكسبو بوسان سيكون منصة حلول لمواجهة التحديات المعقدة والملحة للبشرية، بما في ذلك تغير المناخ والصحة. وقال إن كوريا الجنوبية أصبحت أحد الاقتصادات القوية بفضل المساعدات التي قدمها لها المجتمع الدولي، وأنها سوف ترد الجميل للمجتمع الدولي.وأكد أن الحكومة الكورية ستتشارك خبراتها التنموية مع دول العالم، وسوف تقوم بدور ريادي في التغلب على التحديات التي تواجهها البشرية.وقال الرئيس "يون" أيضا إن كوريا الجنوبية مرشحة مؤهلة للإكسبو، مستشهدا بتجربتها في استضافة العديد من الأحداث العالمية، مثل دورتيْ الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، وبطولة كأس العالم لكرة القدم، ومعرضي إكسبو من قبل.وشدد على أن بوسان جاهزة للإكسبو، وأن الشعب الكوري في صف واحد، ودعا إلى المضي قدما نحو مستقبل أفضل، والالتقاء في بوسان في عام 2030.ومن المقرر أن يتم تحديد مكان استضافة معرض إكسبو 2030 في تصويت سيجري في اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في أواخر شهر نوفمبر القادم.