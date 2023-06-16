رصد علامات على الاستعداد لعرض عسكري واسع النطاق في كوريا الشمالية

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تم رصد علامات على الاستعداد لإقامة استعراض عسكري واسع النطاق في كوريا الشمالية، مما يشير إلى أن الحدث يمكن أن يقام يوم 27 يوليو، وهو عيد النصر الكوري الشمالي الذي يصادف توقيع اتفاقية الهدنة بين الكوريتين.جاء ذلك في تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى صور الأقمار الصناعية التجارية لساحة التدريب على العرض في قاعدة "ميريم" الجوية في بيونغ يانغ يوم الخميس الماضي، والتي أظهرت تجمعا كبيرا للقوات والمركبات.وقال "جونغ صونغ هاك" الباحث في المعهد الكوري للاستراتيجية الأمنية، إن هناك ما بين 4 الآف إلى 8 آلاف جندي، وما بين 700 و 800 مركبة.وتوقع "تشو هان بوم" كبير الباحثين في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، مشاركة المزيد من القوات، مشيرا إلى الحالات السابقة للتدريب الإضافي التي حدثت في أماكن أخرى.وقال راديو آسيا الحرة إنه بينما تم اكتشاف مثل هذه العلامات منذ منتصف مايو، لم تكن القوات والمركبات موجودة في ساحة التدريب في الوقت الذي فشلت فيه كوريا الشمالية في إطلاق أول قمر تجسس عسكري لها يوم 31 مايو، قبل عودتها إلى الساحة مرة أخرى في 10 يونيو.وفي محاولة لتعزيز التضامن الداخلي، قد يكشف النظام الكوري الشمالي عن سلاح استراتيجي جديد، أو يحاول إطلاق القمر الاصطناعي مرة أخرى في الأيام التي تسبق العرض.